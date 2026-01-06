Бывший форвард сборной Бразилии внезапно умер в аэропорту Ухты в 32 года

По информации Telegram-канала, он почувствовал резкое недомогание сегодня вечером, сразу после завершения полуфинального матча Кубка России против команды «Ухта». В терминале аэропорта, уже перед самым вылетом, спортсмен внезапно потерял сознание, упал и получил удар головой о твёрдую поверхность пола. Свидетели происшествия и экстренно прибывшие медики незамедлительно предприняли попытки реанимации, используя дефибриллятор, однако вернуть Алекса к жизни так и не смогли. Причины смерти выясняются.
Алекс Фелипе являлся игроком «Норникеля» с 2020 года, приняв участие в 140 матчах российской Суперлиги за этот период. На его счету числятся 67 забитых мячей и 55 передач. По итогам сезона 2024 года Фелипе был признан лучшим игроком в своей команде. У него остались супруга и двое малолетних детей.
Ранее сообщалось, что 18-летняя бразильская гимнастка, чемпионка страны Изабель Марциняк скончалась после тяжёлой болезни. Причиной смерти, по некоторым данным, стала лимфома Ходжкина — онкологическое заболевание. Марциняк выступала за известный клуб «Агир» и показывала высокие результаты на национальном уровне.
