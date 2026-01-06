Бывший форвард сборной Бразилии внезапно умер в аэропорту Ухты в 32 года

По информации Telegram-канала, он почувствовал резкое недомогание сегодня вечером, сразу после завершения полуфинального матча Кубка России против команды «Ухта». В терминале аэропорта, уже перед самым вылетом, спортсмен внезапно потерял сознание, упал и получил удар головой о твёрдую поверхность пола. Свидетели происшествия и экстренно прибывшие медики незамедлительно предприняли попытки реанимации, используя дефибриллятор, однако вернуть Алекса к жизни так и не смогли. Причины смерти выясняются.