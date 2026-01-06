Володин поздравил православных россиян с Рождеством

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех православных россиян с наступающим праздником — Рождеством Христовым, — отметив, что этот день несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа.
«Пусть Рождественская звезда освещает путь к счастью и оберегает каждого! С наступающим Рождеством Христовым!» — написал Володин в своем канале на платформе Max.
Политик отметил, что до Рождества Христова осталось несколько часов, и все православные к нему готовятся.
«Подготовка идет и в Иоанновском женском монастыре в поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области», — добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что этот великий праздник несет в себе тепло, радость и свет, а также пробуждает самые лучшие чувства: любовь, доброту и милосердие.
«Желаю, чтобы во всех наших семьях царили согласие и любовь, а в душе — спокойствие и вера в Спасителя», — заключил Володин.
Политик в августе 2025 года рассказал, что Алексеевка — его родина, и как только у него появляется возможность, он старается навестить родные места.