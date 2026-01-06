Русский Алькатрас в стенах монастыря: как живут заключенные ИК-5 «Вологодский пятак»

Заключенные ИК-5 могут работать, но их не принуждают к труду. Однако те, кто занимается шитьем спецодежды, рукавиц, телогреек, головных уборов и постельного белья, могут рассчитывать на «отпуск». В этот период, от недели до двух, они могут лежать на кровати в дневные часы (обычным заключенным это воспрещается), а также смотреть телевизор. Зарплата за труд работников поступает на их личный счет. Часть этой суммы можно потратить на покупки в магазине, остальные средства идут на погашение исков и оплату коммунальных услуг в тюрьме.