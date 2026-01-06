Русский Алькатрас в стенах монастыря: как живут заключенные ИК-5 «Вологодский пятак»

На острове Огненный под Белозерском в стенах бывшего монастыря находится исправительная колония № 5 УФСИН России по Вологодской области, также известная под названием «Вологодский пятак». В народе ее окрестили «русский Алькатрас» по аналогии с известной американской тюрьмой, которая считается одной из самых неприступных и трудных для побега. Однако за стенами «русского Алькатраса» нет и клочка земли — только омывающее остров со всех сторон озеро. Что известно о «Вологодском пятаке», в котором отбывают наказание приговоренные к пожизненному сроку, и кто там содержится — в материале «Вечерней Москвы».
Монастырь переделали в тюрьму.
«Русский Алькатрас» находится на острове Огненный. Его омывает озеро Новозеро. По соседству находится остров Сладкий, где живут сотрудники колонии. Преимущественно это люди, которые вышли на пенсию. В СМИ встречаются упоминания о том, что на острове есть проблемы с сотовой связью и водоснабжением.
Сотни лет назад на месте «Вологодского пятака» был основан Кирилло-Новоезерский монастырь. Но после октября 1917 года обитель переоборудовали в тюрьму для политзаключенных и врагов революции, а в 1994 году в нем оборудовали первую в России колонию для пожизненно заключенных. Еще через три года «Вологодский пятак» стал колонией исключительно для тех, кто отбывает пожизненное наказание.
Один из заключенных ИК-5 утверждал, что в «русском Алькатрасе» во снах ему постоянно являлся царь Иван Грозный. Тот, как рассказывал мужчина, говорил ему, что прощения за пролитую кровь близких ему не будет нигде и никогда. В 1995 году заключенный покончил с собой.
В «русском Алькатрасе» могут содержаться до 505 человек. В камерах их расселяют по двое или четверо, а решение о том, кто с кем будет отбывать срок, принимают сотрудники психологической службы.
Также есть одиночные камеры. В них, как правило, направляют преступников, которым могут угрожать другие заключенные.
Российским зрителям вид ИК-5 может быть знаком по фильму режиссера Василия Шукшина «Калина красная». Его герой освобождался именно из этой колонии и дальше шел по мосту, который соединяет острова Огненный и Сладкий.
Быт и досуг заключенных.
Заключенные ИК-5 могут работать, но их не принуждают к труду. Однако те, кто занимается шитьем спецодежды, рукавиц, телогреек, головных уборов и постельного белья, могут рассчитывать на «отпуск». В этот период, от недели до двух, они могут лежать на кровати в дневные часы (обычным заключенным это воспрещается), а также смотреть телевизор. Зарплата за труд работников поступает на их личный счет. Часть этой суммы можно потратить на покупки в магазине, остальные средства идут на погашение исков и оплату коммунальных услуг в тюрьме.
Помимо труда, осужденным доступны другие виды досуга: разнообразные кружки, спортивные турниры, воспитательные беседы, праздники и концерты в дни праздников. Также для них проводят просветительские мероприятия.
По местному распорядку день заключенных начинается в шесть часов утра. Вплоть до отбоя им запрещается ложиться или садиться. Завтрак осужденным приносят в камеру. Вне камер заключенные практически всегда находятся в наручниках.
Для тех, кто отсидел меньше 10 лет, прогулка после завтрака длится час. Тем, кто отбыл наказание 10 и более лет, разрешаются два часа прогулок в день, а также два длительных свидания в год сроком на три дня каждое.
Рабочие смены проходят с 7:30 до 16:00, а также с 15:15 до 23:30.
Знаменитые «сидельцы».
В «русском Алькатрасе» сидел бывший солдат Александр Бирюков, который в 1991 году был приговорен к расстрелу за убийство командира. После отмены смертной казни в России его наказание изменили на пожизненное заключение. Однако Бирюков стал тем, кто законно вышел из ИК-5: он добился пересмотра дела, в результате чего его пожизненный срок заменили на 15 лет лишения свободы. Мужчина вышел на свободу после того, как отбыл наказание.
Другие заключенные «Вологодского пятака» технически также имеют право на условно-досрочное освобождение. По закону они могут просить о нем через 25 лет после начала пожизненного заключения. Однако не всем это удается. Например, Сергей Копырнев, насильник и убийца 11-летнего мальчика, так и не смог добиться условно-досрочного освобождения. Против этого выступили мать ребенка, прокурор и сотрудник колонии, а также жители города, в котором произошла трагедия. Суд отказал Копырневу.
Свой срок в «русском Алькатрасе» отбывает Борис Кощеев, до серии убийств неоднократно судимый за имущественные преступления. В 2013 году спустя неделю после освобождения с очередной «отсидки» мужчина убил собутыльника. Затем он убил четырех женщин, трое из которых были изнасилованы. У жертв он похитил деньги, телефоны и украшения, которые сбыл на рынке. Шестой жертвой едва не стала еще одна девушка, но ей удалось опознать его. В 2013 году суд приговорил Кощеева к пожизненному лишению свободы.
Кроме того, в ИК-5 отбывают наказание:
члены «Ореховской» ОПГ Олег Пылев, Олег Михайлов и Сергей Махалин, виновные в более чем 50 убийствах;воры в законе Валерьян Кучулория (Писо) и Геннадий Михайлов (Соленый);один из основателей ОПГ «Перваки», о которой многие узнали из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», Ренат Шагвалиев; «Иркутский молоточник» Артем Ануфриев; «Белинский Чикатило» Александр Бычков и другие.
Лидер «Ореховской» ОПГ Сергей Буторин отбывает пожизненное наказание, но вдали от своих «коллег» — в колонии «Полярная сова». В 2022 году он подавал заявление на участие в спецоперации, однако ему отказали. В сентябре 2024 года в СМИ появилась информация, что бывший криминальный авторитет планирует подать новое ходатайство. За что посадили Буторина и есть ли у него шансы выйти на свободу — в материале «Вечерней Москвы».