В Салехарде 7 января пройдет серия праздничных мероприятий

Помимо мастер‑класса, горожан приглашают на открытый каток у Экстрим‑парка — он будет работать 7 января с 12:00 до 20:00. Также в планах — семейные прогулки, катание с ледяных горок и зимние фотосессии на фоне украшенных улиц.