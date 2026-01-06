В Салехарде 7 января пройдет серия праздничных мероприятий

В центре досуга «Притяжение» пройдёт мастер‑класс по изготовлению рождественского венка.
Салехардцы 7 января соберутся на празднование Рождества Христова — одного из самых теплых и душевных праздников. В городе запланированы мастер‑классы, семейные прогулки и рождественские гуляния. Об этом сообщили в администрации города.
«Завтра салехардцы отметят Рождество Христово — один из самых теплых и душевных праздников, который принято проводить в кругу родных и близких», — сказано в telegram-канале мэрии. В центре досуга «Притяжение» для посетителей проведут мастер-класс по изготовлению рождественского венка.
Помимо мастер‑класса, горожан приглашают на открытый каток у Экстрим‑парка — он будет работать 7 января с 12:00 до 20:00. Также в планах — семейные прогулки, катание с ледяных горок и зимние фотосессии на фоне украшенных улиц.