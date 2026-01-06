Ричмонд
МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поддержку Мадуро

Власти Каракаса выражают признательность РФ за поддержку конституционного строя в Венесуэле и за выступления в защиту освобождения Николаса Мадуро и его супруги. Об этом заявили в МИД Венесуэлы.

Срочная новость.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше