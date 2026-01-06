Как платить налог с процентов по вкладам в 2026 году: инструкция для россиян

Как определяется необлагаемый минимум?
Размер дохода, который не облагается налогом, напрямую зависит от ключевой ставки Банка России. Он рассчитывается следующим образом: 1 миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки, зафиксированное в течение года, когда вы получили доход. При этом для расчёта берётся максимальная ставка, действовавшая на начало каждого месяца.
В 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%. Следовательно, в 2026 году вы можете получить доход в виде процентов до 210 тысяч рублей (1 000 000 ₽ × 21%), не уплачивая с него налог.
Когда и сколько нужно платить налог?
Если суммарный доход от всех ваших вкладов и накопительных счетов за 2025 год превысит установленный необлагаемый лимит, вам придется уплатить налог:
13% с суммы превышения, если ваш общий доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.15% с суммы превышения, если ваш общий доход за год составит более 2,4 миллиона рублей.
Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает налог на банковские вклады, опираясь на информацию от банков. Результаты будут доступны в личном кабинете. При этом проценты по вкладам объединяются с другими инвестиционными доходами (например, от ценных бумаг) для определения общей суммы налога и ставки. Не облагаются налогом проценты по рублевым вкладам до 1% годовых и доходы по счетам эскроу. Проценты по валютным вкладам будут переведены в рубли по курсу ЦБ на дату их получения.
