Как платить налог с процентов по вкладам в 2026 году: инструкция для россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает налог на банковские вклады, опираясь на информацию от банков. Результаты будут доступны в личном кабинете. При этом проценты по вкладам объединяются с другими инвестиционными доходами (например, от ценных бумаг) для определения общей суммы налога и ставки. Не облагаются налогом проценты по рублевым вкладам до 1% годовых и доходы по счетам эскроу. Проценты по валютным вкладам будут переведены в рубли по курсу ЦБ на дату их получения.