Shot: Футболист «Норильского никеля» Фелипе умер после матча в аэропорту Ухты

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после матча. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
Спортсмен почувствовал себя плохо 6 января примерно в 19:00 после полуфинального матча Кубка России по футзалу против клуба «Ухта». В аэропорту перед вылетом он потерял сознание, упал и ударился головой о пол. Очевидцы и медики с помощью дефибриллятора не смогли спасти Фелипе.
— Точная причина смерти пока выясняется, — говорится в сообщении.
Информация о смерти игрока также была размещена в официальном Telegram-канале Кубка и Суперкубка России по футзалу.
Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года, за это время он забил 67 голов и сделал 55 передач в 140 матчах Суперлиги. Он также был признан лучшим игроком сезона в своем клубе в 2024 году. Фелипе женат, у него есть двое детей.