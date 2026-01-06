Shot: Футболист «Норильского никеля» Фелипе умер после матча в аэропорту Ухты

Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года, за это время он забил 67 голов и сделал 55 передач в 140 матчах Суперлиги. Он также был признан лучшим игроком сезона в своем клубе в 2024 году. Фелипе женат, у него есть двое детей.