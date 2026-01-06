Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Футболист «Норильского никеля» Фелипе умер после матча в аэропорту Ухты

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после матча. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Telegram-канале Shot.

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет в аэропорту Ухты после матча. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Telegram-канале Shot.

Спортсмен почувствовал себя плохо 6 января примерно в 19:00 после полуфинального матча Кубка России по футзалу против клуба «Ухта». В аэропорту перед вылетом он потерял сознание, упал и ударился головой о пол. Очевидцы и медики с помощью дефибриллятора не смогли спасти Фелипе.

— Точная причина смерти пока выясняется, — говорится в сообщении.

Информация о смерти игрока также была размещена в официальном Telegram-канале Кубка и Суперкубка России по футзалу.

Алекс Фелипе играл за «Норильский никель» с 2020 года, за это время он забил 67 голов и сделал 55 передач в 140 матчах Суперлиги. Он также был признан лучшим игроком сезона в своем клубе в 2024 году. Фелипе женат, у него есть двое детей.