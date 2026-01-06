Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил о ликвидации группы ВСУ в Константиновке

Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ ликвидировали группу ВСУ в частной застройке в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Разман Кадыров сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ в частной застройке города Константиновка, который расположен в ДНР.

По словам Рамзана Кадырова, передвижение трех военных ВСУ зафиксировали во время аэроразведки. Их координаты передали ударной группе БПЛА и артиллеристам.

«В результате слаженных совместных действий противник понес потери в живой силе», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни также отметил, что группу ВСУ ликвидировали силами военнослужащих 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» совместно с бойцами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше