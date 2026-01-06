Кадыров сообщил о ликвидации группы ВСУ в Константиновке

Глава Чечни Разман Кадыров сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ в частной застройке города Константиновка, который расположен в ДНР.
По словам Рамзана Кадырова, передвижение трех военных ВСУ зафиксировали во время аэроразведки. Их координаты передали ударной группе БПЛА и артиллеристам.
«В результате слаженных совместных действий противник понес потери в живой силе», — написал Рамзан Кадыров в Telegram.
Глава Чечни также отметил, что группу ВСУ ликвидировали силами военнослужащих 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» совместно с бойцами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ.