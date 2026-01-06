Ричмонд
«Коалиция желающих» приняла декларацию по Украине

Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о намерениях, касающуюся перспективы размещения на территории Украины многонационального военного контингента.

Документ был подписан по итогам заседания «коалиции желающих». Об этом сообщает агентство Reuters.

Срочная новость.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше