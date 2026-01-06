«Коалиция желающих» приняла декларацию по Украине

Срочная новость.
Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о намерениях, касающуюся перспективы размещения на территории Украины многонационального военного контингента.
Документ был подписан по итогам заседания «коалиции желающих». Об этом сообщает агентство Reuters.
