Два белорусских средства для стирки оказались под запретом — они не подходят для всех стиральных машин

«По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции “для использования в стиральных машинах всех типов”, но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой», — такие нарушения выявил Госстандарт.