Два белорусских средства для стирки оказались под запретом — они не подходят для всех стиральных машин

Сразу два белорусских средства для стирки оказались под запретом, попав в Реестр опасной продукции Госстандарта. Оказалось, что они не подходят для всех стиральных машин.
Речь идет о жидком средстве для стирки «Washing Tone. Универсальное Гель» и моющем синтетическом порошкообразном средстве «Washing Tone. Универсал Автомат». Изготовила оба продукта ООО «Сэльвин-Про» из Могилева.
«По результатам проверки установлено, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции “для использования в стиральных машинах всех типов”, но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой», — такие нарушения выявил Госстандарт.
В случае с жидким средством для стирки, «показатель “пенообразующая способность” — при норме не более 180 мм показатель составил 196 мм», а у порошкообразного средства при той же норме показатель был равен 202 мм.
«Превышение показателя “пенообразующая способность” вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — говорят эксперты.
На оба продукта наложены запрет реализации, а также — ввоза и обращения.
