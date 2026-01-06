Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремлевском дворце опровергли слухи о переломе у артиста во время «Щелкунчика»

В ГКД рассказали о травме, полученной артистом во время балета «Щелкунчик».

Источник: Комсомольская правда

Информация о том, что артист балета «Щелкунчик» якобы сломал ногу, оказалась ложной. Правдивую ситуацию обрисовали 6 января в пресс-службе Государственного Кремлёвского дворца.

Недавно в некоторых СМИ и телеграм-каналах писали, что во время новогоднего представления артист, якобы, получил травму на сцене. Говорили, что у него перелом стопы, и его увезли в больницу. Но администрация дворца опровергла эти утверждения.

Главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Александра Тимофеева рассказала, что на самом деле один из артистов кордебалета повредил связку. Но перелома у него нет, и он закончил спектакль.

Тимофеева объяснила, что травмы на сцене — это обычное дело для артистов. Танцовщика временно заменили другим, и сейчас он восстанавливается. В пресс-службе дворца выразили удивление, что журналисты не проверили информацию и не спросили у них официального комментария. Из-за этого в новостях появились фейки.

Ранее KP.RU сообщил, что в апреле 2025 года Михаил Боярский оступился и упал на сцене театра имена Ленсовета.