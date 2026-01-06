В Кремлевском дворце опровергли слухи о переломе у артиста во время «Щелкунчика»

Информация о том, что артист балета «Щелкунчик» якобы сломал ногу, оказалась ложной. Правдивую ситуацию обрисовали 6 января в пресс-службе Государственного Кремлёвского дворца.
Недавно в некоторых СМИ и телеграм-каналах писали, что во время новогоднего представления артист, якобы, получил травму на сцене. Говорили, что у него перелом стопы, и его увезли в больницу. Но администрация дворца опровергла эти утверждения.
Главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Александра Тимофеева рассказала, что на самом деле один из артистов кордебалета повредил связку. Но перелома у него нет, и он закончил спектакль.
Тимофеева объяснила, что травмы на сцене — это обычное дело для артистов. Танцовщика временно заменили другим, и сейчас он восстанавливается. В пресс-службе дворца выразили удивление, что журналисты не проверили информацию и не спросили у них официального комментария. Из-за этого в новостях появились фейки.
