Уиткофф представил проект по гарантиям безопасности Украине

Срочная новость.
«Коалиция желающих» подготовила проект по предоставлению Украине гарантий безопасности; США выразили поддержку данному подходу. Об этом сообщил Стив Уиткофф.
