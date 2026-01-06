Магнитогорский «Металлург», уступая в счете, переломил ход игры с ярославским «Локомотивом»

Ранее магнитогорский клуб уже подтвердил статус лидера чемпионата: с 55 очками «Металлург» идет первым не только на Востоке, но и в общей таблице КХЛ. В текущем сезоне команда обыгрывала принципиального соперника — челябинский «Трактор» — 4:3, а также крупно победила ХК «Сочи» 6:1, в матче с которым свою дебютную шайбу за магнитогорцев забросил форвард Евгений Кузнецов.