Магнитогорский «Металлург», уступая в счете, переломил ход игры с ярославским «Локомотивом»

«Металлург» обыграл «Локомотив» в драматичном матче — 5:4 ОТ.
Магнитогорский «Металлург», несмотря на отставание в счете, вырвал победу над ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Первый домашний матч 2026 года магнитогорский “Металлург” отметил великолепной волевой победой над действующим обладателем Кубка Гагарина — ярославским “Локомотивом” в овертайме со счетом 5:4», — говорится в сообщении клуба. Победную шайбу забросил Валерий Орехов.
Ранее магнитогорский клуб уже подтвердил статус лидера чемпионата: с 55 очками «Металлург» идет первым не только на Востоке, но и в общей таблице КХЛ. В текущем сезоне команда обыгрывала принципиального соперника — челябинский «Трактор» — 4:3, а также крупно победила ХК «Сочи» 6:1, в матче с которым свою дебютную шайбу за магнитогорцев забросил форвард Евгений Кузнецов.