Срочное предупреждение метеорологов: После короткого потепления, на Молдову надвигаются снегопады и морозы до −18 градусов

Метеорологи объявили срочное предупреждение: после непродолжительного потепления в Молдову возвращается настоящая зима с сильными морозами и снегопадами.
Как сообщила журналистам «Первого в Молдове» глава Отделения метеорологических прогнозов Надежда Столяр, резкое похолодание ожидается уже с 9 января. Температурный фон будет снижаться по всей территории страны.
По прогнозам синоптиков, ночью на юге страны температура опустится до −5…-10 градусов, тогда как на севере ожидаются морозы до −15…-18 градусов. Днём показатели также будут оставаться ниже климатической нормы.
«К 13 января ночные температуры достигнут отметки до −13 градусов, а днём столбики термометров будут показывать −7…-12 градусов. Кроме того, ожидаются снегопады: 10 января — днём, 11 января — ночью», — уточнила Надежда Столяр.
Метеорологи призывают граждан быть внимательными, учитывать погодные условия при планировании поездок, а водителей — соблюдать повышенную осторожность на дорогах из-за возможной гололедицы и ухудшения видимости.
Погода в ближайшее время.
Синоптики не исключают, что морозная погода сохранится в стране несколько дней, а погодные условия будут осложнены осадками и порывистым ветром.