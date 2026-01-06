Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Срочная новость.
Документ, определяющий гарантии безопасности для Украины, подготовлен и согласован. Его подписание ожидается в ближайшей перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Документ, определяющий гарантии безопасности для Украины, подготовлен и согласован. Его подписание ожидается в ближайшей перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Срочная новость.
Документ, определяющий гарантии безопасности для Украины, подготовлен и согласован. Его подписание ожидается в ближайшей перспективе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.