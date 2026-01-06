Отключение электричества произошло на нескольких улицах Ростова

Также в телеграм-канале АО «Донэнерго» около 19 часов сообщили о технологическом нарушении в сети, которое привело к частичному отключению в границах Большой Садовой, Чехова, Ворошиловского и Текучева. В этих случаях подачу энергоресурса должны были начать в 21 час.