Отключение электричества произошло на нескольких улицах Ростова

Вечером 6 января на нескольких улицах в Ростове-на-Дону произошло отключение электричества.
По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, около 18 часов аварийное отключение зафиксировали в нескольких жилых домах на Стабильной, 3, Коблова, 4 и Волнистой, 25. Специалисты ООО «Энерготранс» сразу же начали устанавливать причину случившегося. Сроки восстановительных работ должны уточнить после выявления повреждений. Обновленной информации пока не поступало.
Также в телеграм-канале АО «Донэнерго» около 19 часов сообщили о технологическом нарушении в сети, которое привело к частичному отключению в границах Большой Садовой, Чехова, Ворошиловского и Текучева. В этих случаях подачу энергоресурса должны были начать в 21 час.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.