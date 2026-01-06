В Киеве обнаружили «подпольную школу», где детям преподавали предметы по советским учебникам, показывали российские фильмы и обучали российским песням. Об этом сообщили местные СМИ.
Детей туда отправляют прихожане одного из храмов Украинской православной церкви. В школе учатся более 60 детей с первого по девятый класс.
При этом ученики официально числятся в других школах, но по договоренности посещают занятия в монастыре. Оценки, полученные там, вносятся в официальные журналы других учебных заведений, передает Telegram-канал «RT на русском».
Ранее стало известно, что в Одессе родителей могут оштрафовать, если их дети в школе отказываются говорить на украинском языке на переменах. По словам местной жительницы, в учебных заведениях действует соответствующий приказ, который предусматривает ответственность для родителей. Однако применение этих мер возможно не во всех школах.
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев раскритиковал решение Верховной рады Украины исключить русский язык из числа защищаемых в рамках Европейской хартии. По словам депутата, это действие является проявлением бессилия властей Киева.