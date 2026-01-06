В Киеве нашли «подпольную школу», где учат по советским учебникам

Ранее стало известно, что в Одессе родителей могут оштрафовать, если их дети в школе отказываются говорить на украинском языке на переменах. По словам местной жительницы, в учебных заведениях действует соответствующий приказ, который предусматривает ответственность для родителей. Однако применение этих мер возможно не во всех школах.