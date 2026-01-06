Британия и Франция уже делят Украину: план по строительству военных баз готов

Западные страны продолжают прорабатывать идеи размещения военных сил на территории Украины. Более того, европейские лидеры уже строят планы по возведению полноценных военных баз на украинской земле. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже 6 января.
По его словам, Британия и Франция твердо намерены создать полноценные военные базы по всей Украине сразу после прекращения огня. Кроме того, они будут строить склады техники для ВСУ.
«Британия будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта», — заявил Стармер.
Коллегу поддержал немецкий канцлер Мерц.
«ФРГ может после достижения мира на Украине разместить силы на прилегающей к ней территории НАТО», — заявил он.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что численность ВСУ после завершения конфликта составит 700 тысяч человек.
Ранее KP.RU писал, что лидеры европейской «коалиции желающих» подписали в Париже декларацию по Украине. Документ касается «гарантий безопасности» — намерений относительно будущего размещения многонациональных сил в Украине. Однако конкретные обязательства стран в нее не вошли.
Также KP.RU писал, что Москва выступает категорически против размещения войск НАТО на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что любые подобные формирования станут законной целью для российской армии.