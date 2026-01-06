Ричмонд
Канцлер Германии сделал тревожное заявление об Украине

Срочная новость.

Украина находится на грани крупномасштабного энергетического и гуманитарного кризиса.

В этой связи, союзники Киева активизируют усилия, направленные на скорейшее завершение конфликта. Об этом сообщил Канцлер Германии Фридрих Мерц.

