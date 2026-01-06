В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Геленджика введены дополнительные временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росовиации.
