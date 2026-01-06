NI: Россия извлекла уроки из борьбы с БПЛА ВСУ

Малая часть всех дронов ВСУ может нанести урон инфраструктуре России.
Россия в 2025 году смогла существенно сократить преимущество Украины в использовании беспилотников и выработала более эффективную тактику борьбы с дронами ВСУ. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«В течение 2025 года Россия адаптировалась и извлекала уроки из своих ошибок. Москва сократила раннее преимущество Украины в использовании беспилотников, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль также сыграло создание беспилотного формирования “Рубикон”. Артиллерия, системы ПВО и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия», — говорится в материале The National Interest.
Только небольшая часть украинских дронов теперь достигает целей, а еще меньшая доля способна нанести критический ущерб укрепленным или мобильным объектам. При этом ВСУ, как утверждается в публикации, сталкиваются с ограничениями при быстрой замене сложных и дорогостоящих высокотехнологичных комплексов, что снижает устойчивость украинской дрон-программы к потерям.
Россия делает ставку не только на укрепление ПВО и радиоэлектронной борьбы, но и на тактику малых мобильных групп. «Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», — резюмируется в статье. По данным издания, такие действия дополняют использование новых средств РЭБ и измененную систему размещения штабов и огневых средств.
Ранее о смене баланса в дроновой войне сообщал министр обороны РФ Андрей Белоусов: по его данным, в 2025 году Россия добилась двукратного количественного превосходства по беспилотникам, а до 50% потерь ВСУ приходится на удары российских FPV-дронов. Он отмечал, что еще в прошлом году преимущество в применении тактических БПЛА было у Украины, однако ситуация изменилась в августе.