В Кургане отменили концерт оперных хитов

В курганской филармонии отменили оперный концерт, запланированный на 19 января.
В Кургане отменили оперный концерт, который должен был состояться 19 января в филармонии. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Концерт “Шедевры мировой оперы” отменен. Приносим свои извинения», — указано на сайте филармонии.
Двухчасовой концерт планировался на 19 января в 18:00 в большом зале филармонии. Зрителям были обещаны концертные номера из лучших опер с неожиданными творческими идеями, а оперные хиты должны были прозвучать в свежей подаче, говорится в описании мероприятия.
В официальной группе курганской филармонии в соцсети «ВКонтакте» зрителям предложено два варианта, как поступить с билетами. Их можно сдать в кассу либо посетить по этим билетами концерт «Зимний джаз» в феврале.
Ранее в Кургане уже отменяли крупные культурные мероприятия. 21 декабря в Ледовом дворце не состоялось шоу на льду «Щелкунчик с симфоническим оркестром» из-за организационно-технических причин и слабых продаж билетов, зрителям оформляли возврат.