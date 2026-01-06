«Коалиция желающих» подписала декларацию о развертывании войск на Украине

Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного договора. Об этом во вторник, 6 января, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
— Сегодня мы подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, — отметил он.
Также в ходе встречи во Франции «коалиция желающих» решила создать координационный механизм с США и Украиной.
— Мы также приняли решение создать координационную ячейку «США — Украина — коалиция» в оперативном штабе коалиции в Париже, — приводит его слова РИА Новости.
Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что страна планирует направить на Украину до 150 военнослужащих вместе с боевой техникой в рамках гарантий безопасности. По ее словам, западные страны рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности на срок от 15 до 30 лет.
4 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о возникновении нового шанса закончить конфликт с Россией. Он рассказал, что встретился с представителями государств «коалиции желающих» и они обсудили последовательность дальнейших шагов.