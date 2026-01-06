Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер уверен, что на переговорах в Париже 6−7 января 2026 года будут утверждены ключевые документы по Украине. Но самое главное, по мнению Уитакера, это окончательное формирование «коалиции желающих», в которую войдут около 50 стран-союзников.
Эти 50 государств согласуют общие рамки гарантий безопасности для Украины. США участвуют в коалиции как в коллективном формате, так и индивидуально, отметил Уитакер, ожидая, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время между Украиной, коалицией и её партнёрами.
Как он подчеркнул, это создаст основу для заключения окончательного соглашения между Украиной и Россией в соответствии с 20-пунктным мирным планом.
Ранее KP.RU сообщил, что Уитакер поделился позитивными прогнозами относительно большого мирного соглашения между Россией и Украиной. Вот только Россию на эти консультации, как обычно, не зовут.