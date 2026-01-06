Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: «Коалиция желающих» будет окончательно утверждена 6−7 января

Уитакер заявил, что США будут участвовать в работе «коалиции желающих».

Источник: Комсомольская правда

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер уверен, что на переговорах в Париже 6−7 января 2026 года будут утверждены ключевые документы по Украине. Но самое главное, по мнению Уитакера, это окончательное формирование «коалиции желающих», в которую войдут около 50 стран-союзников.

Эти 50 государств согласуют общие рамки гарантий безопасности для Украины. США участвуют в коалиции как в коллективном формате, так и индивидуально, отметил Уитакер, ожидая, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время между Украиной, коалицией и её партнёрами.

Как он подчеркнул, это создаст основу для заключения окончательного соглашения между Украиной и Россией в соответствии с 20-пунктным мирным планом.

Ранее KP.RU сообщил, что Уитакер поделился позитивными прогнозами относительно большого мирного соглашения между Россией и Украиной. Вот только Россию на эти консультации, как обычно, не зовут.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше