Уиткофф: США надеются на компромисс по территориальному вопросу на Украине

Окончательных решений еще нет и обсуждение вопросов территорий будет продолжено.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему надеются на достижение компромисса по территориальному вопросу в разрешении украинского конфликта. Такое заявление Уиткофф сделал по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже 6 января.

«Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», — сказал Уиткофф, уточнив, что окончательных решений еще нет и обсуждение вопросов территорий будет продолжено.

При этом зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер заявил, что западные страны и Украина практически согласовали большинство вопросов относительно гарантий безопасности Киеву. Однако это вовсе не означает автоматически, что мир «будет достигнут».

Ранее KP.RU писал, что лидеры европейской «коалиции желающих» в Париже поставили подписи под декларацией по Украине. Документ касается «гарантий безопасности» — намерений относительно будущего размещения многонациональных сил в Украине. Однако конкретные обязательства стран в эту декларацию не вошли.

