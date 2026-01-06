Ричмонд
Дуров опроверг слухи о зависимости Telegram от российских инвесторов

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с опровержением слухов о финансовой зависимости своего мессенджера от российских инвесторов. В своём канале он ясно дал понять, что Telegram полностью независим от российского капитала.

«Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, в основном погашены и не представляют проблемы», — написал Дуров.

Эти комментарии были вызваны некорректной публикацией Financial Times, которая, как утверждает Дуров, распространила ложную информацию о потере Telegram около 500 миллионов долларов из-за санкций, заблокировавших его облигации.

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров резко высказался в адрес президента Франции. В одном из постов он иронично прокомментировал обсуждение личного проекта, пошутив о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

