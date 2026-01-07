От Миронова до Фаттахова. Кого «раскулачила» прокуратура Татарстана в 2025?

2025 год стал временем масштабного «раскулачивания» для чиновников Татарстана. Прокуратура республики вернула в бюджет сотни миллионов рублей, изъяв у бывших высокопоставленных служащих имущество, несоразмерное их официальным доходам. О самых громких из них читайте в материале «АиФ-Казань».
Конфискация по-татарстански.
Наиболее значительные успехи прокуратуры связаны с подачей гражданских исков об обращении в доход государства имущества, приобретённого на неподтверждённые доходы. Это относительно новый, но крайне эффективный инструмент, позволяющий изымать незаконно нажитое даже тогда, когда уголовное преследование по тем или иным причинам затруднено. Такая практика получила в народе меткое название «раскулачивания».
Центральной фигурой года стал бывший глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Его дело — пример системного подхода к накоплению активов. Изначально прокурор требовал изъять имущество на 308 миллионов рублей, но в ходе расследования сумма иска выросла до 460 миллионов.
Верховный суд Татарстана удовлетворил требования частично, постановив взыскать в доход государства имущество на 437 миллионов рублей. Это крупнейшая подобная конфискация в регионе за последние годы. В итоге у семьи Миронова изымут 45 объектов недвижимости: квартиры, земельные участки, нежилые помещения. Интересно, что часть активов была приобретена у Госжилфонда РТ на условиях, исключавших конкуренцию. Фактическим бенефициаром, по версии прокуратуры, был сам чиновник, а формальными владельцами значились его родственники.
Заграничный счёт для дочери.
Не отстал от коллеги и бывший ректор Казанского авиационного института Тимур Алибаев, ранее возглавлявший Авиастроительный и Ново-Савиновский районы. Вместе с супругой он стал ответчиком по иску о конфискации трёх квартир в Казани и 24,1 миллиона рублей. Главной «изюминкой» дела стал перевод крупной суммы на счёт дочери в Турции, который прокурорская проверка посчитала необоснованным доходом. Объяснения семьи о займе у бизнесмена без расписок суд не убедили. В итоге с Алибаевых взыскали более 33 миллионов рублей.
Бутики и Porsche за счёт района.
Экс-мэр Бугульмы Линар Закиров продемонстрировал яркий пример «гламурного» образа жизни на скромную зарплату муниципального служащего. Выяснилось, что он регулярно совершал покупки в Louis Vuitton, Christian Dior и Burberry, а также объездил полмира. Прокуратура изначально требовала изъять имущество на 60 миллионов рублей, но суд удовлетворил иск на 115 миллионов. В казну государства ушли квартиры в Казани, Москве и Сочи, дом в Сочи и автомобиль Porsche Cayenne. Не остановившись на этом, прокуратура подала новый иск на изъятие ещё одного жилья в Бугульме и автомобиля Mazda, номинально принадлежащего сотруднице муниципалитета.
Подарки из-за границы.
Даже отставные силовики не избежали внимания. Бывший заместитель министра внутренних дел Татарстана Владимир Изаак и его семья лишились имущества на 21 миллион рублей. В доход государства отошли три квартиры в Казани, приобретённые, по мнению прокуратуры, на неподтверждённые доходы. Объяснения семьи о денежных переводах от родственников из Германии в качестве подарков на юбилей суд не принял, указав, что такие поступления также подлежат декларированию.
Дело на 651 миллион.
Самым крупным незавершённым делом уходящего года стал иск к бывшему министру образования Татарстана Энгелю Фаттахову и его семье. Сумма требований поражает воображение — 651 миллион рублей. В списке спорного имущества значатся 66 объектов недвижимости и почти 30 единиц транспортной и сельскохозяйственной техники. Параллельно Фаттахов является фигурантом уголовного дела, связанного с принудительным отчуждением собственности агрофирмы «Чишма». Оба процесса продолжаются, и их итог станет одним из главных антикоррупционных событий наступающего года.
2025 год запомнился не только «раскулачиванием» гражданских чиновников, но и громкими делами против самих сотрудников правоохранительной системы. Алий Купов, бывший начальник отдела по надзору за следствием СКР по РТ, получил 8 лет колонии за взятку в виде айфона в обмен на помощь в «развале» уголовного дела. Гумер Нафиев, экс-зампрокурор Казани, обвиняется в получении миллионной взятки за необжалование решения по делу беглого бизнесмена. Ильнур Мухаметзянов, старший помощник прокурора Кировского района, был осуждён за так называемую «торговлю приговорами» — за 20 тысяч рублей он предлагал фигурантам наркодел договориться о желаемом судебном решении. Отдельно стоит дело племянника секретаря Совбеза РТ Рустема Гильманова, осуждённого на 5,5 лет за мошенничество. Он обманывал людей, вымогая у них деньги на якобы взятки правоохранителям, которые затем присваивал.
Итоги 2025 года в Татарстане свидетельствуют о серьёзной перезагрузке в подходах к борьбе с коррупцией. Прокуратура, возглавляемая Альбертом Суяргуловым, действовала жёстко и наступательно, не делая скидок ни на былые заслуги, ни на статус. Применение гражданско-правовых механизмов для конфискации имущества доказало свою эффективность, ударяя по главной цели коррупционеров — их благосостоянию.
Одновременно громкие дела против собственных сотрудников стали сигналом о том, что внутри системы также идёт чистка. Это не только вопрос справедливости, но и попытка восстановить доверие общества к правоохранительным институтам. Остаётся главный вопрос: станет ли эта активность устойчивым трендом или будет лишь яркой, но краткосрочной кампанией? Ответ на него дадут дела, которые прокуратура, судя по всему, ещё приберегла для нового, 2026 года.