От Миронова до Фаттахова. Кого «раскулачила» прокуратура Татарстана в 2025?

2025 год запомнился не только «раскулачиванием» гражданских чиновников, но и громкими делами против самих сотрудников правоохранительной системы. Алий Купов, бывший начальник отдела по надзору за следствием СКР по РТ, получил 8 лет колонии за взятку в виде айфона в обмен на помощь в «развале» уголовного дела. Гумер Нафиев, экс-зампрокурор Казани, обвиняется в получении миллионной взятки за необжалование решения по делу беглого бизнесмена. Ильнур Мухаметзянов, старший помощник прокурора Кировского района, был осуждён за так называемую «торговлю приговорами» — за 20 тысяч рублей он предлагал фигурантам наркодел договориться о желаемом судебном решении. Отдельно стоит дело племянника секретаря Совбеза РТ Рустема Гильманова, осуждённого на 5,5 лет за мошенничество. Он обманывал людей, вымогая у них деньги на якобы взятки правоохранителям, которые затем присваивал.