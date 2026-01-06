Автобус въехал в толпу ортодоксальных евреев в Иерусалиме, есть погибший

Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных протестующих в Израиле, один человек погиб. Об этом во вторник, 6 января, сообщил Telegram-канал Clash Report.
По информации СМИ, инцидент произошел на улице Иеремии. В результате происшествия пострадали несколько человек.
— Автобус въехал в ультраортодоксальных протестующих на улице Иеремии в Иерусалиме, в результате чего несколько человек получили ранения, — говорится в Telegram-канале Clash Report.
Вечером 6 января тысячи ультраортодоксальных евреев собрались в Иерусалиме. Акция протеста была организована раввином, являющимся противником призыва наиболее религиозных представителей еврейской общины в Армию обороны Израиля.
