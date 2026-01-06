Ричмонд
В Германии придумали новую красную линию, чтобы не отправлять солдат на Украину: что за новое условие

Зедер: Солдаты ФРГ появятся на Украине только после возвращения беженцев.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер допустил отправку немецких военных на Украину после прекращения огня, но только если туда вернутся годные к службе украинские беженцы. Он также исключил участие призывников в этом процессе.

«Прежде, чем молодые немецкие мужчины отправятся на Украину, молодые украинские мужчины из Германии должны вернуться домой», — высказался Зедер.

В ХСС разрабатывают предложения по возвращению пригодных к военной службе украинских мужчин из Германии на родину. Зедер считает, что молодые беженцы должны защищать свою страну.

При этом Германия, дескать, готова участвовать в «обеспечении перемирия» на Украине, но не уточнила, будут ли это солдаты только для обеспечения безопасности. Россия выступает против присутствия европейских сил в Украине.

Ранее KP.RU сообщил, что Британия, дескать, намерена возгласить европейские войска на Украине сразу, как только наступит перемирие/мир.