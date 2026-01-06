Свердловские VIP посетили праздничную службу в канун Рождества. Фото

«Это праздник не сегодняшнего дня, даже не нынешнего года. Это праздник всей жизни человечества. Не только православных христиан. Его празднуют и католики, и протестанты. Даже люди, которые так и не поняли, кто они, но интуитивно понимают, что это событие переходит границы всей продолжительности человеческой жизни, нашего сознания», — выступил митрополит.