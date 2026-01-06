Ричмонд
Свердловские VIP посетили праздничную службу в канун Рождества. Фото

Традиционное рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга проходит в этом году без губернатора Свердловской области Дениса Паслера, но с двумя его замами и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым. Также присутствуют главы некоторых силовых ведомств, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. Ведет службу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг.

Рождество отмечается 7 января по григорианскому календарю.

«Это праздник не сегодняшнего дня, даже не нынешнего года. Это праздник всей жизни человечества. Не только православных христиан. Его празднуют и католики, и протестанты. Даже люди, которые так и не поняли, кто они, но интуитивно понимают, что это событие переходит границы всей продолжительности человеческой жизни, нашего сознания», — выступил митрополит.

В Свято-Троицком кафедральном соборе корреспондент заметил и.о. «политического» вице-губернатора Василия Козлова и замгубернатора-главу аппарата губернатора и правительства Сергея Никонова, Алексея Орлова, главу регионального МЧС Виктора Теряева и главу областного ФСИН Александра Федорова.

В прошлом году представительство свердловского истеблишмента на рождественской службе было еще меньше — из статусных гостей был только глава Екатеринбурга.