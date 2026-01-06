«Сказал Украине, чтобы она не жульничала»: Трамп заявил о попытке вынести ему импичмент из-за упреков Киеву

Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал о попытке вынести ему импичмент. По словам американского лидера, на этом настаивали демократы. Дональд Трамп связал попытку вынесения импичмента с его просьбой к нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому «не жульничать». Об этом случае хозяин Белого дома сообщил на выступлении перед республиканцами 6 января.
Президент США отметил, что все произошло после телефонного разговора с Зеленским. Речь идет о беседе почти шестилетней давности. Тогда президент США попросил Киев «не мошенничать».
«Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США… Демократы сказали: он пытался запугать их», — поделился Дональд Трамп.
Между тем Вашингтон провел военную операцию в Венесуэле. Следующей целью США может стать Гренландия. Дональд Трамп в интервью The Atlantic заявил, что остров «окружен российскими и китайскими судами».