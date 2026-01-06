Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске правоохранители оцепили храм из-за сообщения о минировании

В Новосибирске правоохранительные органы оцепили храм из‑за поступившего сообщения о минировании, в результате чего священнослужителю и прихожанам пришлось встречать Рождество на улице.

Вечером был перекрыт проход к Храму Всех Святых на Новогодней улице, на месте инцидента работали кинологи и другие спецслужбы. Поводом для их выезда стало анонимное сообщение о возможном взрывном устройстве в церкви, из-за чего проведение рождественского богослужения оказалось под вопросом. Позже прихожанам разрешили зайти в храм: проверка не выявила взрывоопасных предметов, информация о минировании не подтвердилась.

Срочная новость.

В Новосибирске правоохранительные органы оцепили храм из‑за поступившего сообщения о минировании, в результате чего священнослужителю и прихожанам пришлось встречать Рождество на улице.

Вечером был перекрыт проход к Храму Всех Святых на Новогодней улице, на месте инцидента работали кинологи и другие спецслужбы. Поводом для их выезда стало анонимное сообщение о возможном взрывном устройстве в церкви, из-за чего проведение рождественского богослужения оказалось под вопросом. Позже прихожанам разрешили зайти в храм: проверка не выявила взрывоопасных предметов, информация о минировании не подтвердилась.