В Новосибирске правоохранители оцепили храм из-за сообщения о минировании

В Новосибирске правоохранительные органы оцепили храм из‑за поступившего сообщения о минировании, в результате чего священнослужителю и прихожанам пришлось встречать Рождество на улице.

Вечером был перекрыт проход к Храму Всех Святых на Новогодней улице, на месте инцидента работали кинологи и другие спецслужбы. Поводом для их выезда стало анонимное сообщение о возможном взрывном устройстве в церкви, из-за чего проведение рождественского богослужения оказалось под вопросом. Позже прихожанам разрешили зайти в храм: проверка не выявила взрывоопасных предметов, информация о минировании не подтвердилась.