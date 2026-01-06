Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необычную птицу, обитающую в Гималаях, заметили в Курганской области. Видео

В Курганской области заметили необычных дятлов, которые обитают в южных странах. Птицы встречаются в основном в предгорьях Гималаев, Вьетнаме, Индокитае, но попались на глаза и жителям Введенского. Об этом сообщается в соцсетях.

В Курганской области заметили редких дятлов.

В Курганской области заметили необычных дятлов, которые обитают в южных странах. Птицы встречаются в основном в предгорьях Гималаев, Вьетнаме, Индокитае, но попались на глаза и жителям Введенского. Об этом сообщается в соцсетях.

«Уже не первый год подкармливаем синиц. Иногда прилетают и дятлы. Но такого увидели впервые — седоголовый дятел. Залетал еще и рыжий дятел, но его сфотографировать не получилось. Про рыжих дятлов прочитали, что они обитают в Индии, Вьетнаме и других странах юго-восточной Азии, поэтому до сих пор удивляемся, что смогли с ним встретиться в Введенском», — сообщила подписчица паблика «Короче, Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным из открытых источников, рыжий дятел любит чайные сады, культивируемые поля с редкими бамбуковыми деревьями, банановые плантации, негустые участки леса. Седоголового дятла можно встретить в разных странах от Франции, Болгарии и Швейцарии до Сахалина, Приморья и Байкала. Азиатские популяции живут в Китае, Монголии, Индокитае, предгорьях Гималаев и на японском острове Хоккайдо.

Ранее в Кургане в действующем экопарке в Рябково запустили новый натурпарк. В нем будут жить копытные животные. Первыми обитателями стали лось, косули, а также пятнистые и благородные олени.