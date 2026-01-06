Необычную птицу, обитающую в Гималаях, заметили в Курганской области. Видео

В Курганской области заметили редких дятлов.
В Курганской области заметили необычных дятлов, которые обитают в южных странах. Птицы встречаются в основном в предгорьях Гималаев, Вьетнаме, Индокитае, но попались на глаза и жителям Введенского. Об этом сообщается в соцсетях.
«Уже не первый год подкармливаем синиц. Иногда прилетают и дятлы. Но такого увидели впервые — седоголовый дятел. Залетал еще и рыжий дятел, но его сфотографировать не получилось. Про рыжих дятлов прочитали, что они обитают в Индии, Вьетнаме и других странах юго-восточной Азии, поэтому до сих пор удивляемся, что смогли с ним встретиться в Введенском», — сообщила подписчица паблика «Короче, Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно данным из открытых источников, рыжий дятел любит чайные сады, культивируемые поля с редкими бамбуковыми деревьями, банановые плантации, негустые участки леса. Седоголового дятла можно встретить в разных странах от Франции, Болгарии и Швейцарии до Сахалина, Приморья и Байкала. Азиатские популяции живут в Китае, Монголии, Индокитае, предгорьях Гималаев и на японском острове Хоккайдо.
