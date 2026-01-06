Необычную птицу, обитающую в Гималаях, заметили в Курганской области. Видео

«Уже не первый год подкармливаем синиц. Иногда прилетают и дятлы. Но такого увидели впервые — седоголовый дятел. Залетал еще и рыжий дятел, но его сфотографировать не получилось. Про рыжих дятлов прочитали, что они обитают в Индии, Вьетнаме и других странах юго-восточной Азии, поэтому до сих пор удивляемся, что смогли с ним встретиться в Введенском», — сообщила подписчица паблика «Короче, Курган» в соцсети «ВКонтакте».