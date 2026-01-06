Ричмонд
Патриарх Кирилл проводит рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступил к проведению рождественской литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Срочная новость.

Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
