Патриарх Кирилл проводит рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приступил к проведению рождественской литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Об этом передает корреспондент РИА Новости.
