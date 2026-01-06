Стармер сообщил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине

Великобритания и Франция создадут военные базы на Украине и построят склады техники для ВСУ, когда военные действия закончатся. Об этом во вторник, 6 января, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, передает издание The Guardian.
— После прекращения огня Британия и Франция создадут военные центры по всей Украине, чтобы обеспечить развертывание и строительство защищенных объектов для хранения оружия и военной техники в целях поддержки оборонных нужд Украины, — заявил он на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих».
По его словам, Лондон и Париж согласовали дальнейшие шаги с другими членами коалиции.
Британский лидер уточнил, что страны будут участвовать в мониторинге режима прекращения огня, за который будут отвечать Соединенные Штаты; поддержат долгосрочное предоставление оружия для обороны Украины; намерены сотрудничать, чтобы принять обязательства по поддержке республики в случае будущего вооруженного нападения со стороны России, сказано в статье.
Также Франция, Британия и Украина по итогам встречи «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного договора. Об этом сообщил Кир Стармер.