Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил традиционное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве в ночь на 7 января. Торжественная служба прошла в главном кафедральном соборе страны.

Рождественское богослужение состоялось накануне одного из главных христианских праздников, который Русская православная церковь отмечает 7 января.

В торжественном богослужении приняли участие иерархи Русской православной церкви, священнослужители Московской епархии, представители органов власти и общественные деятели. Также в храме присутствовали православные волонтеры и многочисленные прихожане столичных храмов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим Рождеством Христовым в традиционном праздничном послании.