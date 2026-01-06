В храме Христа Спасителя в Москве проходит рождественская служба

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил традиционное рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве в ночь на 7 января. Торжественная служба прошла в главном кафедральном соборе страны.
Рождественское богослужение состоялось накануне одного из главных христианских праздников, который Русская православная церковь отмечает 7 января.
В торжественном богослужении приняли участие иерархи Русской православной церкви, священнослужители Московской епархии, представители органов власти и общественные деятели. Также в храме присутствовали православные волонтеры и многочисленные прихожане столичных храмов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим Рождеством Христовым в традиционном праздничном послании.