NI: Россия извлекла уроки из ошибок и выработала тактику по борьбе с БПЛА ВСУ

РФ научилась на своих ошибках и выработала тактику по борьбе с украинскими беспилотниками. Об этом написало издание The National Interest (NI).

— Россия сократила раннее преимущество Украины в использовании БПЛА, перебросив критически важные силы глубже за линию фронта. Особую роль сыграло создание беспилотного формирования «Рубикон». Артиллерия, системы противовоздушной обороны и командно-контрольные пункты были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего действия, — сказано в статье.

Отмечается, что ВС РФ начали использовать более эффективную тактику проникновения в тыл противника. С помощью небольших подразделений они срывают действия дроноводов и минометных расчетов.

Военные Вооруженных сил России за неделю освободили девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом 2 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше