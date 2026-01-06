Комик Арсений Попов дал советы по борьбе с мошенниками

Импровизатор и комик Арсений Попов поделился советами, как распознать мошеннические действия. Он призвал россиян к бдительности. Арсений Попов подчеркнул, что каждый должен самостоятельно руководить жизнью, а не «отдавать сценарий в чужие руки». Так комик написал на страничке во ВКонтакте.
Арсений Попов дал гражданам советы по борьбе с мошенниками. Фото: страничка комика во ВКонтакте.
«Пусть в жизни будет меньше чужих сценариев и больше спокойствия», — заключил Арсений Попов.
В преддверии Рождества аферисты стали предлагать россиянам гадания и обряды в мессенджерах. За свои услуги мошенники требуют деньги. Они предлагают помощь в «осуществлении мечт» через интернет и личные встречи.