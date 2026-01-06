Комик Арсений Попов дал советы по борьбе с мошенниками

Импровизатор и комик Арсений Попов поделился советами, как распознать мошеннические действия. Он призвал россиян к бдительности. Арсений Попов подчеркнул, что каждый должен самостоятельно руководить жизнью, а не «отдавать сценарий в чужие руки». Так комик написал на страничке во ВКонтакте.