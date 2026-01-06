Ричмонд
Комик Арсений Попов дал советы по борьбе с мошенниками

Арсений Попов рассказал россиянам, как распознать мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Импровизатор и комик Арсений Попов поделился советами, как распознать мошеннические действия. Он призвал россиян к бдительности. Арсений Попов подчеркнул, что каждый должен самостоятельно руководить жизнью, а не «отдавать сценарий в чужие руки». Так комик написал на страничке во ВКонтакте.

Артист, помимо прочего, напомнил, что злоумышленники часто представляются сотрудниками ФСБ, МВД, Центробанка и портала «Госуслуги». Он посоветовал гражданам в таких ситуациях сразу класть трубку, прекращать переписку и уведомлять об этом близких.

Арсений Попов дал гражданам советы по борьбе с мошенниками. Фото: страничка комика во ВКонтакте.

«Пусть в жизни будет меньше чужих сценариев и больше спокойствия», — заключил Арсений Попов.

В преддверии Рождества аферисты стали предлагать россиянам гадания и обряды в мессенджерах. За свои услуги мошенники требуют деньги. Они предлагают помощь в «осуществлении мечт» через интернет и личные встречи.