Народный календарь. Почему нужно заключать брак на Домочадцев день, 10 января

10 января в народном календаре называют Рождественским мясоедом, или Домочадцевым днем.

В этот день ключевым обрядом для сохранения семейного мира служило использование четверговой соли, которую добавляли во все приготовляемые угощения. Предки верили, что именно совместное совершение любых дел — будь то работа по дому или застолье — гарантирует позитивные плоды в будущем и сделает семью счастливой.

Согласно приметам, свадьба, сыгранная 10 января, обеспечивает паре долгую и благополучную совместную жизнь. Также было важно радушно принимать колядовщиков в дни Рождественского мясоеда: предложенное им угощение приносило дому здоровье, достаток и служило оберегом от недоброго глаза.

Приметы погоды.

Густой иней или снегопад — к хорошему урожаю хлеба.

Отсырела соль — будет ненастье.

Если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель.

Рыба ведет себя беспокойно в водоеме, плещется и бьет хвостом — к снегопаду.

Именины отмечают: Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.