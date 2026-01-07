Народный календарь. Почему нужно заключать брак на Домочадцев день, 10 января

10 января в народном календаре называют Рождественским мясоедом, или Домочадцевым днем.
В этот день ключевым обрядом для сохранения семейного мира служило использование четверговой соли, которую добавляли во все приготовляемые угощения. Предки верили, что именно совместное совершение любых дел — будь то работа по дому или застолье — гарантирует позитивные плоды в будущем и сделает семью счастливой.
Согласно приметам, свадьба, сыгранная 10 января, обеспечивает паре долгую и благополучную совместную жизнь. Также было важно радушно принимать колядовщиков в дни Рождественского мясоеда: предложенное им угощение приносило дому здоровье, достаток и служило оберегом от недоброго глаза.
Приметы погоды.
Густой иней или снегопад — к хорошему урожаю хлеба.
Отсырела соль — будет ненастье.
Если собака вышла из будки и легла на снег, то будет метель.
Рыба ведет себя беспокойно в водоеме, плещется и бьет хвостом — к снегопаду.
Именины отмечают: Агафья, Александр, Аркадий, Вавила, Давид, Ефим, Игнатий, Иосиф, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр, Симон, Феоктист, Яков.