Новогодние сладкие наборы подорожали. Как не нарваться на опасный «подарок» для ребёнка

Цены на детские новогодние кондитерские наборы в этом году заметно выросли. Многие родители начинают искать варианты подешевле.

Источник: DKNews.kz

Но в погоне за экономией легко купить то, что не просто не порадует, а может навредить, передает DKNews.kz.

Как отличить легальный продукт от опасной подделки и какие детали на упаковке нельзя игнорировать, рассказал управляющий директор Департамента технического регулирования НПП «Атамекен» Ерик Жалманбетов.

Яркая коробка не всегда значит безопасно.

В преддверии праздников полки магазинов заполняются блестящими коробками, игрушками, ленточками и обещанием «счастливого детства внутри». Но красочная упаковка далеко не всегда равна качеству.

По словам Еріка Жалманбетова, главный документ любого пищевого продукта на рынке Казахстана — декларация о соответствии. Именно она подтверждает, что сладости прошли проверку и лабораторные испытания.

Ищем «волшебный» знак и проверяем QR-код.

Первое, на что стоит смотреть, — единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

«Этот знак — гарантия того, что продукция прошла жесткий контроль и соответствует техническим регламентам. Если знака нет — безопасность этих сладостей никем не подтверждена», — отмечает Жалманбетов.

Сегодня проверить честность производителя можно буквально у прилавка.

Если декларация выдана в Казахстане, на ней должен быть QR-код. Навели смартфон — и сразу видите официальные данные.

Если набор привезён из стран ЕАЭС — проверка проходит через единый реестр Союза.

Что обязательно должно быть на упаковке.

Не менее важно, чтобы информация была указана на государственном и русском языках. Это не формальность — это право покупателя понимать, что он берёт.

Иногда весь текст физически не помещается. Тогда допускаются вкладыши, ярлыки или бирки — но информация в них должна быть полной и понятной.

Для предпринимателей, которые игнорируют правила маркировки, это может закончиться штрафами по статье 425 КоАП. Но, по словам эксперта, куда серьёзнее — потеря доверия и возможный риск для здоровья детей.

Почему слишком дешёвые наборы должны насторожить.

Реальность проста: натуральное какао, безопасные жиры, сертифицированные красители не могут стоить копейки.

Лучше купить один качественный набор от проверенного производителя, чем огромную дешёвую коробку с непонятным составом и сомнительным происхождением.

Что советуют в «Атамекене».

В НПП рекомендуют:

не стесняться просить у продавца документы проверять наличие знака ЕАЭС и QR-кода внимательно читать состав и маркировку избегать подозрительно дешёвых предложений.

Право на безопасный продукт закреплено законом. А бдительность — лучший фильтр от опасного импорта и суррогатных сладостей.