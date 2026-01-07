Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

«Всем нам дано Божественное откровение, явившееся в полноте и истине в родившемся Иисусе Христе. Веруя в Него и руководствуясь Его заповедями, мы находим ответы на извечно мучившие людей вопросы о смысле жизни и о своем предназначении. Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, что он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий и милующий Отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем», — сказал в праздничном обращении предстоятель Русской православной церкви.
Он отметил, что на протяжении веков и поныне истощенные войнами, обидами и несправедливостью люди взывали к Богу и спрашивали, почему он молчит. «Но Бог не молчит, Он отвечает», — добавил патриарх.
По его словам, ответ Господа выражается не в «создании идеальной законодательной системы» и не в «построении государства всеобщего благосостояния и равенства». «Он отвечает безграничной, жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением, отвечает голосом созданной им Церкви и голосом совести, вложенной в душу каждого человека», — отметил глава Русской православной церкви.
«С праздником всех вас, мои дорогие. С Рождеством Христовым», — заключил патриарх.
В ночь на 7 января Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово.