Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с наступившим праздником Рождества Христова, напомнив о том, что Господь всегда отвечает людям, а Христос остается с нами даже в тревожных, трудных и безысходных обстоятельствах жизни. Рождественское видеообращение патриарха к телезрителям распространила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

«Всем нам дано Божественное откровение, явившееся в полноте и истине в родившемся Иисусе Христе. Веруя в Него и руководствуясь Его заповедями, мы находим ответы на извечно мучившие людей вопросы о смысле жизни и о своем предназначении. Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, что он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий и милующий Отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем», — сказал в праздничном обращении предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что на протяжении веков и поныне истощенные войнами, обидами и несправедливостью люди взывали к Богу и спрашивали, почему он молчит. «Но Бог не молчит, Он отвечает», — добавил патриарх.

По его словам, ответ Господа выражается не в «создании идеальной законодательной системы» и не в «построении государства всеобщего благосостояния и равенства». «Он отвечает безграничной, жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением, отвечает голосом созданной им Церкви и голосом совести, вложенной в душу каждого человека», — отметил глава Русской православной церкви.

«С праздником всех вас, мои дорогие. С Рождеством Христовым», — заключил патриарх.

В ночь на 7 января Русская православная церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

