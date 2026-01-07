Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

«Всем нам дано Божественное откровение, явившееся в полноте и истине в родившемся Иисусе Христе. Веруя в Него и руководствуясь Его заповедями, мы находим ответы на извечно мучившие людей вопросы о смысле жизни и о своем предназначении. Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, что он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий и милующий Отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем», — сказал в праздничном обращении предстоятель Русской православной церкви.