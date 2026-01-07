Ричмонд
Путин поздравил с Рождеством православных христиан

Президент России Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несет в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям.

Источник: Life.ru

Президент высоко оценил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении единства общества, сохранении культурного наследия и воспитании молодежи в духе патриотизма и нравственности. Он также отметил их активную благотворительную деятельность, заботу о нуждающихся, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, а также вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Эта значимая работа заслуживает глубокого признания.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в послании Путина.

Ранее патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя. Рождество Христово является одним из главных христианских праздников и относится к числу господних двунадесятых. РПЦ традиционно отмечает его 7 января.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

