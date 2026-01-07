Путин поздравил с Рождеством православных христиан

Президент высоко оценил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении единства общества, сохранении культурного наследия и воспитании молодежи в духе патриотизма и нравственности. Он также отметил их активную благотворительную деятельность, заботу о нуждающихся, поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, а также вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Эта значимая работа заслуживает глубокого признания.