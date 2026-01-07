Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил россиян с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян — православных христиан с Рождеством Христовым. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — отметил президент. «С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи», — подчеркнул в своем поздравлении российский лидер.

Путин добавил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России. «Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания. Желаю православным христианам, всем, кто празднует Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал глава государства.