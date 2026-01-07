Путин поздравил россиян с Рождеством

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение», — отметил президент. «С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи», — подчеркнул в своем поздравлении российский лидер.
Путин добавил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России. «Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания. Желаю православным христианам, всем, кто празднует Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал глава государства.