Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин добавил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России. «Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания. Желаю православным христианам, всем, кто празднует Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», — пожелал глава государства.