Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья

Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями. Видео © Life.ru.
«Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — отметил представитель Кремля.
Глава государства прибыл на службу в элегантном тёмном костюме, но без галстука. Военные, облачённые в парадную форму, присутствовали вместе со своими семьями. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах. За эти годы он четырежды отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области.
Ранее Путин поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым. Глава государства подчеркнул, что этот светлый праздник несёт в себе добро, любовь и надежду, а также позволяет приобщиться к многовековым духовным традициям. Президент также высоко оценил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в укреплении единства общества, сохранении культурного наследия и воспитании молодежи в духе патриотизма и нравственности.
