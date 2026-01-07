Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья

Глава государства прибыл на службу в элегантном тёмном костюме, но без галстука. Военные, облачённые в парадную форму, присутствовали вместе со своими семьями. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах. За эти годы он четырежды отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области.