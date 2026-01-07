Ричмонд
Владимир Путин посетил один из военных храмов Подмосковья на Рождество

Президент России Владимир Путин встречает праздник Рождества Христова в одном из военных храмов Подмосковья. Об этом 7 января сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин присутствует на рождественском богослужении в одном из храмов Подмосковья. С ним вместе военнослужащие и их семьи», — отметил Песков.

Российский лидер ежегодно посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. Так, с 2000 года Путин встречал Рождество четыре раза в Санкт-Петербурге, три — в Тверской области, в Москве — четыре.

В ночь на 7 января в храме Христа Спасителя началось рождественское патриаршее богослужение. Прямую трансляцию мероприятия ведут «Известия». Службу проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В это время Путин поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

