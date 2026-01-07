Срочная новость.
Президент России Владимир Путин встречает Рождество в одном из храмов Московской области. В богослужении также принимают участие военнослужащие и члены их семей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин встречает Рождество в одном из храмов Московской области. В богослужении также принимают участие военнослужащие и члены их семей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Срочная новость.
Президент России Владимир Путин встречает Рождество в одном из храмов Московской области. В богослужении также принимают участие военнослужащие и члены их семей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.