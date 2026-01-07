В 2026 году появятся изменения в квитанциях ЖКХ. Какие поправки внесли в законы и что учесть жильцам

Когда будут приходить квитанции с 1 марта 2026 года.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платёжных документов (в том числе платёжных документов в электронной форме). Квитанции формируются не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива. Об этом говорится в п. 1 ч. 2 ст. 155 ЖК РФ.
— С 1 марта 2026 года в п. 1 ч. 2 ст. 155 Жилищного кодекса вносятся изменения (ФЗ от 24.06.2025 № 177-ФЗ). Теперь квитанции будут выставлять не до первого числа, а до пятого. Также вносятся изменения по сроку оплаты квитанции, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Когда нужно будет оплачивать квитанции с 1 марта 2026 года.
Сейчас сроки оплаты квитанции до десятого числа месяца, который следует за истекшим. С 1 марта 2026 года он продлевается до 15-го числа.
— Это два основных изменения, которые касаются квитанции за ЖКХ. Но очень нужных и важных. Сейчас плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Правда и тут есть исключения — если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, — рассказала Србуи Иващенко.
Юрист Елена Кузнецова рассказала, что с 1 марта не просто продлеваются сроки оплаты. Срок станет единым для всех. Их уже нельзя будет изменить договором управления многоквартирным домом или решением общего собрания жильцов.
— Кроме того, С 1 марта должны быть внесены уточнения в виды информации, которая размещается в ГИС ЖКХ. Например, туда будет включена информация об исполнительных производствах по взысканию задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, — добавила Елена Кузнецова.