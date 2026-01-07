В 2026 году появятся изменения в квитанциях ЖКХ. Какие поправки внесли в законы и что учесть жильцам

— Это два основных изменения, которые касаются квитанции за ЖКХ. Но очень нужных и важных. Сейчас плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Правда и тут есть исключения — если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, — рассказала Србуи Иващенко.