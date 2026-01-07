Ричмонд
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин назвал Рождество праздником, озаряющим мир светом добра и любви.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Рождеством. Он высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества. Поздравление президента опубликовали на сайте Кремля.

Владимир Путин назвал Рождество праздником, «озаряющим мир светом добра и любви». Российский лидер также отметил, что оно дарит радость и надежду миллионам людей.

«С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи. Религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности», — отметил президент России.

Рождество знаменует праздничное ночное богослужение. Оно проходит в ночь на 7 января в Храме Христа Спасителя.