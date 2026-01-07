Моор и Вагин обратились к жителям Тюменской области с рождественскими поздравлениями

В Софийско‑Успенском соборе Тобольска прошла рождественская служба.
Александр Моор и Петр Вагин посетили рожденственскую службу в Софийско-Успенском соборе в Тобольске.
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к землякам с праздничным поздравлением в честь Рождества Христова. В своем послании он подчеркнул объединяющую силу праздника и пожелал жителям региона душевной радости и тепла.
«Поздравляю с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник объединяет нас, наполняет души любовью и радостью», — написал Моор в своем telegram-канале. Он посетил службу в Софийско-Успенском соборе в Тобольске.
Глава Тобольска Петр Вагин также обратился к местным жителям и поздравил их с Рождеством Христовым. Он отметил, что Тобольск издавна считается городом особой духовной силы, в котором бережно хранят традиции и где каждый камень напоминает об истории.