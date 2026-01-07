Российский президент Владимир Путин поздравил всех православных верующих с Рождеством Христовым. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Она адресована православным христианам и всем гражданам РФ, которые празднуют Рождество Христово.
— Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение, — сказано в телеграмме.
Российский лидер пожелал православным христианам здоровья, успехов и всего наилучшего.
Православные христиане 7 января отмечают Рождество Христово. Россиянам рассказали, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также напомнили о приметах.
Так, на Рождество полагается собираться с семьей за одним столом, но прием пищи разрешен только после появления в небе первой звезды. Кроме того, на Руси во время празднования угощали домашних животных. Считалось, что такая щедрость обязательно будет вознаграждена в течение года. В Рождественскую ночь было принято загадывать самые сокровенные желания, а вечером обязательно дарить друг другу подарки.